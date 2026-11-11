ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto presso la Sala Biblioteca di Palazzo INAIL l’incontro ‘Industria, Energia e Qualità della Vità, promosso da RX Italy e Remind – Associazione delle Buone Pratiche del Pubblico e del Privato – per favorire il dialogo tra istituzioni e sistema produttivo sulle trasformazioni industriali ed energetiche e sulle loro ricadute sulla crescita economica, sulla competitività delle imprese e sulla qualità della vita di famiglie e cittadini.

Ad aprire e coordinare i lavori è stato il Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi, presidente del think tank Remind, che ha posto al centro della riflessione il benessere delle persone, sottolineando come ogni trasformazione economica e produttiva debba essere orientata al miglioramento della qualità della vita. “Il benessere e la sicurezza dei cittadini deve essere il metro e la misura di tutte le politiche industriali. Ogni scelta in materia di industria, energia, immobiliare allargato e infrastrutture deve essere valutata anche per la sua capacità di migliorare concretamente la vita degli italiani”. “Per raggiungere questi obiettivi – ha proseguito Crisafi – dobbiamo superare la logica degli incentivi episodici e costruire politiche strutturali, fondate su una programmazione di medio-lungo periodo, regole chiare, tempi certi e continuità degli investimenti. Questo solo a partire da un dialogo condiviso tra pubblico e privato per lo sviluppo sostenibile della Nazione”.

Nel suo intervento introduttivo, Massimiliano Pierini, Managing Director di RX Italy, ha approfondito il rapporto tra industria, energia e bisogni delle famiglie, invitando a osservare le trasformazioni in corso anche dalla prospettiva di chi utilizza quotidianamente l’energia. ‘Dobbiamo guardare dalla prospettiva di chi utilizza le energie, le famiglie soprattuttò, ha affermato, richiamando l’attenzione sul settore edilizio, che in Italia rappresenta il 41% dei consumi energetici. Un comparto che costituisce non soltanto una sfida per la transizione energetica, ma anche una significativa opportunità economica, con un valore di circa 83 miliardi di euro, 400 mila addetti e fino a un milione e mezzo di lavoratori considerando l’intera filiera. Pierini ha inoltre evidenziato l’effetto moltiplicatore degli investimenti, ricordando che ‘ogni euro investito ha un ritorno di 2,83 eurò.

Il tema della formazione è stato ripreso da Paola Frassinetti, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha sottolineato il ruolo della scuola nella preparazione delle nuove generazioni alle trasformazioni industriali, tecnologiche ed energetiche. Ha evidenziato l’importanza di aggiornare i percorsi formativi affinchè siano sempre più coerenti con le esigenze delle imprese e del mercato del lavoro, favorendo il collegamento tra istruzione e sistema produttivo così come avviene durante gli incontri Remind. La Sottosegretaria ha inoltre richiamato l’attenzione sull’efficienza energetica degli edifici scolastici, ricordando lo stanziamento di 20 milioni di euro destinati ai climatizzatori, nell’ambito degli interventi per migliorare il comfort e la vivibilità degli ambienti di apprendimento.

Dopo l’esecuzione dell’Inno d’Italia da parte della soprano Lucia Rubedo, si è aperta la sessione di approfondimento.

Il primo confronto ha coinvolto rappresentanti istituzionali e del sistema produttivo sui temi della sostenibilità, della competitività industriale, dell’economia circolare e delle politiche energetiche. Laura D’Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha illustrato l’impegno istituzionale nel promuovere lo sviluppo industriale attraverso politiche capaci di coniugare competitività e sostenibilità.

A seguire, Davide Amorosi, Vice Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha sottolineato come la crescita economica debba tradursi in un benessere diffuso. Ha individuato quattro grandi trasformazioni che stanno ridefinendo lo scenario produttivo: la transizione energetica, quella digitale, quella demografica e quella geopolitica.

Sul rapporto tra istituzioni e imprese è intervenuto Marco Nocivelli, Vice Presidente Politiche Industriali e Made in Italy di Confindustria, che ha posto l’accento sulla necessità di garantire strumenti di sostegno adeguati e maggiore chiarezza normativa. In particolare, ha evidenziato come il passaggio verso il libero ammortamento possa rappresentare un’opportunità per incentivare gli investimenti, soprattutto in beni materiali.

Il quadro energetico è stato approfondito da Davide Chiaroni, Vice Direttore dell’Energy & Strategy Group presso il Politecnico di Milano, che ha presentato un’analisi sui consumi, sugli edifici residenziali e sull’andamento delle bollette. Richiamando le caratteristiche del patrimonio edilizio italiano, che comprende anche circa 60.000 edifici scolastici, ha evidenziato le opportunità per il Made in Italy lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, fino all’installazione e all’erogazione dei servizi.

Maurizio Lo Re, Presidente di ANGAISA, Socio e Responsabile dello Showroom Tecnico Lo Re, ha posto al centro del proprio intervento il legame tra sostenibilità e innovazione, affermando che ‘non ci può essere sostenibilità se non c’è innovazionè. Ha richiamato i numeri della filiera, che coinvolge un valore di circa 43 miliardi di euro e un milione e 300 mila persone, soffermandosi anche sul patrimonio immobiliare italiano e sul tema del comfort abitativo.

Maurizio Marchesini, Presidente di Assoclima e Amministratore Delegato di Rhoss, ha concentrato il proprio intervento sull’efficientamento energetico e sulla riduzione dei consumi, individuando nell’innovazione, nelle energie rinnovabili e nell’interconnessione gli elementi centrali per l’evoluzione del settore. Ha ricordato i cambiamenti tecnologici e normativi che hanno interessato il comparto, richiamando anche il tema del benessere delle persone e la necessità di garantire maggiore stabilità alle imprese.

Il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare è stato affrontato da Giorgio Pieralli, Direttore Immobiliare di CDP, che ha evidenziato come anche gli edifici storici, tra cui l’attuale sede di CDP, possano essere recuperati e valorizzati attraverso interventi capaci di garantirne un utilizzo efficiente e di qualità.

Sulle prospettive internazionali è intervenuto Lorenzo Galanti, Direttore Generale di ICE, che ha sottolineato il ruolo strategico delle esportazioni per l’economia italiana, definendo il prodotto manifatturiero uno dei pilastri dell’export nazionale. Nonostante un contesto geopolitico complesso, ha evidenziato come la qualità dei prodotti e della vita rappresenti un importante punto di forza del sistema Italia.

Il successivo approfondimento, dedicato a ‘Energia e industria: le nuove frontiere della qualità della vità, ha messo in relazione innovazione, investimenti, sostenibilità energetica e benessere delle persone. Alfredo Ingletti, Presidente FIDIC e Vicepresidente OICE, ha individuato nella qualità uno dei principali valori aggiunti che il sistema industriale italiano può offrire alle imprese. ‘Il valore aggiunto principale che possiamo dare a tutte le nostre imprese è la qualità’, ha affermato, sottolineando la necessità di continuare a investire per evitare che l’Italia perda terreno rispetto agli altri Paesi e per mantenere il proprio vantaggio competitivo.

Ettore Jovane, VP e Head of HVAC Business di Samsung Electronics Italia, ha approfondito il tema degli investimenti delle grandi aziende, evidenziando il ruolo della stabilità nelle decisioni delle imprese internazionali. ‘La stabilità è un elemento centrale che porta a guardare all’Italia con maggiore volontà nell’investirè, ha dichiarato, richiamando il legame tra condizioni favorevoli agli investimenti, sostenibilità e benessere delle persone. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un dialogo costante con le istituzioni, necessario per accompagnare i progetti in tutte le loro fasi, dall’ideazione alla realizzazione.

Giuseppe Lorubio, Presidente di Assotermica e Vicepresidente di ANIMA Confindustria, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle bollette, sulle misure previste dal decreto Bollette e sulla valorizzazione del Made in Italy. Ha evidenziato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti delle aziende in Europa e di favorire il rinnovamento degli impianti e delle tecnologie. In particolare, ha richiamato l’importanza di sostituire i generatori obsoleti con soluzioni più moderne ed efficienti, capaci di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che, attraverso un saluto rivolto al Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi, ha riconosciuto il valore di momenti di confronto come ‘Industria, Energia e Qualità della Vità, promossi da Remind e RX Italy. Il Ministro ha sottolineato come “La transizione energetica rappresenta al contempo una sfida ed un’opportunità per il tessuto industriale: un evento come questo assume pertanto un valore quanto mai strategico”. “Questo ci impone di accompagnare la transizione con prudenza e razionalità, tutelando non solo l’ambiente, ma anche la competitività delle nostre imprese. L’obiettivo è rendere il Paese più autonomo sul piano energetico.” Infine, il Ministro ha evidenziato come il contributo che iniziative di questo tipo possono offrire nell’accompagnare le imprese italiane verso un sistema produttivo più sostenibile e competitivo e il Paese verso una maggiore autonomia e resilienza energetica.

Il panel conclusivo ha approfondito le nuove prospettive internazionali del Made in Italy, soffermandosi sul ruolo della finanza pubblica, degli strumenti di sostegno alle imprese, delle infrastrutture e dell’innovazione. Francesca Alicata, Direttore Relazioni Esterne di Simest, ha illustrato le iniziative messe a disposizione delle imprese italiane per sostenere i percorsi di sviluppo sui mercati esteri, attraverso finanziamenti agevolati, tassi d’interesse vantaggiosi e contributi a fondo perduto. In questo quadro si inserisce la collaborazione con Remind, rispetto alla quale Alicata ha dichiarato: ‘Stiamo creando con Remind una squadra per essere di supporto alle aziendè.

A seguire, Paola Valerio, Head of Institutional Relations di SACE, ha approfondito il contributo della società nei processi di export e internazionalizzazione, illustrando gli strumenti di supporto agli investimenti delle imprese in Italia e all’estero. Ha presentato, tra le iniziative, Piattaforma Italia, pensata per rispondere alle esigenze di liquidità delle aziende e sostenerne la continuità operativa e gli investimenti.

La dimensione internazionale della competitività è stata affrontata anche da Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha salutato i lavori del think tank Remind in collaborazione con Rx Italy sottolineando il valore delle opere pubbliche per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Ha evidenziato come la crescita non debba essere valutata soltanto sulla base degli investimenti annunciati, ma soprattutto delle opere effettivamente completate e delle opportunità generate per cittadini e imprese.

Marcello Fiori, Direttore Generale di INAIL, ha posto l’attenzione sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo del lavoro. ‘Siamo dentro una rivoluzione del mondo del lavorò, ha dichiarato, riferendosi ai cambiamenti determinati dalle transizioni energetica, digitale e ambientale, che introducono nuovi rischi ma anche importanti opportunità. Fiori ha sottolineato la necessità di non limitarsi a subire il cambiamento, ma di sviluppare la capacità di comprenderlo, governarlo e anticiparne gli effetti.

A chiudere il panel e la giornata è stato Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio, che ha sottolineato il ruolo dell’innovazione e della programmazione nell’utilizzo strategico delle risorse pubbliche. Ha richiamato i 28 miliardi di euro di risorse europee a disposizione dell’Italia per gli investimenti, evidenziando tra le priorità la sicurezza, l’autonomia energetica e il rafforzamento della capacità produttiva nazionale.

I principali risultati dei lavori saranno inoltre condivisi da Remind con i principali rappresentanti delle Istituzioni e dei settori produttivi oltre che con l’ecosistema internazionale di Rx Italy che, attraverso le proprie manifestazioni, coinvolge oltre 1.800 aziende e una comunità di oltre 200.000 operatori provenienti da più di 140 Paesi. Tra i prossimi appuntamenti in Italia: dal 7 all’8 Aprile 2027 Heat Pump Technologies, prima Exhibition and Conference internazionale interamente dedicata alle pompe di calore e alle tecnologie connesse; mentre dal 7 al 10 Marzo 2028 Mostra Convengo Expocomfort, manifestazione internazionale del settore HVAC+R (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell’aria e refrigerazione), delle energie rinnovabili e del mondo acqua.

-foto ufficio stampa Remind-

(ITALPRESS).