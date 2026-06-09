SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 9 giugno 2026, mostra una veduta del ponte autostradale-ferroviario di Chongqi sul fiume Yangtze, tra Shanghai e il Jiangsu, nella Cina orientale. Progetto chiave della ferrovia ad alta velocità Shanghai-Chongqing-Chengdu, il ponte è stato completato con successo oggi. Presenta una lunghezza totale di 4,09 chilometri e una campata principale di 400 metri. Una volta aperto al traffico, ridurrà i tempi di percorrenza tra Shanghai e Qidong, nel Jiangsu, da due ore e mezza a meno di mezz’ora.

-Foto Xinhua-

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