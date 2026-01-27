Cina: completata galleria Jinjiagou lungo ferrovia Yan’an-Yulin (1)

YAN’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 27 gennaio 2026, mostra una veduta interna della galleria Jinjiagou lungo la ferrovia ad alta velocità Yan’an-Yulin, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. Martedì è stato completato con successo lo scavo della galleria. Dopo l’apertura al traffico, la ferrovia, con una velocità di progetto di 350 chilometri orari, contribuirà a ridurre il tempo di percorrenza tra Xi’an e Yulin da 5 ore a 2 ore
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]