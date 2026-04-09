ANJI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una lavoratrice raccoglie foglie di tè in una piantagione di tè della contea di Anji, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, l’8 aprile 2026. Il tè bianco della contea di Anji è attualmente entrato nella stagione del raccolto. Nel 2025, la sua produzione ha raggiunto 2.630 tonnellate, con un valore produttivo annuale della filiera del tè superiore a 7 miliardi di yuan (circa 1,02 miliardi di dollari USA). La contea ha inoltre registrato lo scorso anno oltre 5 milioni di visite turistiche legate al tè.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).