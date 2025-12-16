Cina: CIO elogia crescita degli sport invernali dopo Pechino 2022

BUDAPEST (UNGHERIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è entrata in una nuova era degli sport invernali dopo i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 e resta ben posizionata per candidarsi a future competizioni globali in linea con i piani di sviluppo a lungo termine, hanno affermato lunedì a Budapest dei funzionari del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Durante una serie di eventi organizzati per celebrare il 130esimo anniversario del Comitato Olimpico Ungherese, il presidente onorario a vita del CIO Thomas Bach ha affermato che Pechino 2022 ha rappresentato una svolta nello sviluppo degli sport invernali in Cina.

“Ho sempre detto che ci sarebbero stati gli sport invernali prima di Pechino 2022 e quelli dopo Pechino 2022, e così è stato”, ha riferito Bach a Xinhua.

“Coinvolgere oltre 350 milioni di persone, e ora circa 365 milioni, rappresenta una dimensione totalmente nuova per gli sport invernali a livello mondiale”.

“Questa crescita della partecipazione e delle infrastrutture è un’esperienza straordinaria e continuerà a far progredire gli sport invernali, sia in Cina sia a livello globale”, ha aggiunto il presidente.

Il vice presidente del CIO Juan Antonio Samaranch Jr. ha affermato che la Cina ha pienamente raggiunto l’obiettivo di coinvolgere oltre 300 milioni di persone negli sport invernali.

“Questo sforzo è stato estremamente efficace e ha posto solide basi già prima che i Giochi avessero luogo”, ha dichiarato Samaranch Jr. “Le prestazioni e le medaglie non arrivano dall’oggi al domani. Ma ricordate dov’era la Cina nel 2008 e dov’è oggi. Lo stesso varrà per gli sport invernali”.

Samaranch Jr. ha inoltre espresso la speranza che la Cina continui a candidarsi e a ospitare eventi sportivi internazionali.

“Il Paese ha dimostrato più volte di saper organizzare alla perfezione grandi eventi sportivi”, ha dichiarato il vice presidente. “Ha ospitato con successo i Giochi olimpici estivi e invernali a Pechino, i Giochi olimpici giovanili estivi a Nanchino e i Giochi asiatici di Hangzhou nel 2023, tutti in modo eccellente”.

Bach ha aggiunto che la Cina dovrebbe sempre considerare la possibilità di candidarsi per i grandi eventi sportivi.

“Ospitare i Giochi olimpici una volta non significa che un Paese così grande, con la forza sportiva della Cina, non possa ospitarli di nuovo, che si tratti dei Giochi estivi, dei Giochi invernali o dei Giochi olimpici giovanili”.

“A tutti piace venire in Cina per i grandi eventi. La chiave è valutare attentamente ciò che meglio si adatta al piano di sviluppo a lungo termine di una città, di una regione e dello sport in Cina, e poi prendere una decisione di conseguenza”, ha osservato Bach.

