Cina: chiesto a USA rilascio immediato di Maduro e della moglie

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di rilasciare immediatamente il presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie, come dichiarato domenica da un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Il portavoce ha rilasciato le dichiarazioni in risposta a notizie dei media secondo cui sabato gli Stati Uniti avrebbero inviato forze per sequestrare Maduro e la moglie e li avrebbero portati fuori dal Paese, e secondo cui i governi di più Paesi hanno espresso opposizione.

La Cina esprime grave preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti hanno sequestrato con la forza Maduro e la moglie e li abbiano portati fuori dal Paese, ha affermato il portavoce, aggiungendo che la mossa degli Stati Uniti costituisce una chiara violazione del diritto internazionale, delle norme fondamentali delle relazioni internazionali e degli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite.

La Cina esorta gli Stati Uniti a garantire la sicurezza personale di Maduro e della moglie, a rilasciarli immediatamente, a cessare il rovesciamento del governo del Venezuela e a risolvere le questioni attraverso il dialogo e la negoziazione, ha dichiarato il portavoce.

(ITALPRESS).