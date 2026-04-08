PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina auspica che tutte le parti lavorino insieme per favorire una tempestiva ripresa del normale passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Lo Stretto di Hormuz è una rotta importante per il commercio internazionale di prodotti ed energia, e salvaguardare la sicurezza, la stabilità e il passaggio senza ostacoli in questa regione risponde agli interessi comuni della comunità internazionale, ha dichiarato Mao durante un regolare briefing con la stampa, quando le è stato chiesto di commentare le notizie dei media secondo cui Iran e Oman potrebbero imporre tariffe alle navi in transito attraverso lo stretto.

(ITALPRESS).