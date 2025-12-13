Cina: cerimonia nazionale in memoria delle vittime del Massacro di Nanchino (3)

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una cerimonia commemorativa nazionale per le vittime del Massacro di Nanchino si è tenuta presso il Memoriale delle Vittime del Massacro di Nanchino da parte degli invasori giapponesi, a Nanchino, capitale della provincia orientale cinese del Jiangsu, il 13 dicembre 2025.

Sabato a Nanchino si è celebrata la 12esima Giornata nazionale della memoria per onorare circa 300.000 vittime uccise dalle truppe giapponesi durante il Massacro di Nanchino, in un anno che segna l’80esimo anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza del Popolo cinese contro l’aggressione giapponese e nella Seconda guerra mondiale.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).