Cina: centro spaziale di Wenchang raggiunge dieci lanci nel 2025

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Centro di lancio spaziale di Wenchang in Cina ha raggiunto un traguardo domenica, effettuando il suo decimo lancio del 2025: è la prima volta che supera la doppia cifra in un solo anno.

La missione da record ha visto un razzo Long March-7 modificato inviare con successo il satellite Shijian-28 nella sua orbita prestabilita alle 20:20 (ora di Pechino), segnando il 611mo volo complessivo della serie Long March.

Il Centro di lancio spaziale di Wenchang – il primo spazioporto moderno del Paese progettato e costruito in modo indipendente, green ed ecologico – attualmente opera con due rampe di lancio multi-direzionali e operative con qualsiasi condizione meteo, ed è in grado di gestire carichi pesanti.

Dalla sua missione inaugurale nel 2016, il centro di lancio ha effettuato con successo 43 lanci spaziali, con una capacità annuale di lancio in costante crescita. Possiede una capacità affidabile e routine per lanci ad alta densità di razzi criogenici medi e pesanti.

Questo ritmo di lanci ad alta frequenza rappresenta più di una semplice crescita numerica: incarna le innovazioni tecnologiche e il miglioramento delle capacità di supporto sviluppate dai team tecnici del centro.

“Il punto chiave per raggiungere lanci ad alta densità è ridurre il tempo di occupazione del razzo sulla rampa, ciò che chiamiamo ciclo di test”, ha affermato Wang Yuliang, esperto del centro di lancio.

Di fronte alla sfida di gestire operazioni parallele per diversi tipi di razzi, i team tecnici devono effettuare aggiornamenti alle attrezzature e manutenzione tra una missione e l’altra per garantire la stabilità operativa.

Attraverso continue innovazioni tecnologiche, negli ultimi anni il centro di lancio ha padroneggiato tecnologie critiche come il caricamento di propellenti criogenici ad alto flusso e le tecnologie di raffreddamento con cherosene-azoto liquido.

Queste innovazioni hanno consentito il test e il lancio parallelo di più razzi criogenici di medie e grandi dimensioni, insieme all’adattamento di una singola rampa di lancio per diversi tipi di vettori.

Guardando al futuro, il Centro di lancio spaziale di Wenchang è pronto ad affrontare sempre più missioni di livello nazionale, tra cui allunaggi con equipaggio, lanci di razzi pesanti ed esplorazione planetaria, con una capacità annuale di lancio destinata a raggiungere nuovi traguardi.

