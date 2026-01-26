PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei volontari servono del porridge di Laba a un corriere di consegne alimentari nel distretto di Haigang a Qinhuangdao, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 25 gennaio 2026. In tutto il Paese si sono svolte varie attività per celebrare il Festival di Laba, che quest’anno cade il 26 gennaio.

Il Festival di Laba è una deliziosa porta d’accesso alle tradizioni cinesi. La ricorrenza, che cade l’ottavo giorno del dodicesimo mese lunare, è considerato un preludio al Festival di Primavera, o Capodanno Lunare Cinese. Durante questa giornata, è consuetudine mangiare il porridge Laba.

Generalmente, il porridge Laba contiene almeno otto ingredienti, un numero di buon auspicio nella cultura cinese. Ne esiste un’ampia varietà: riso dolce, fagioli rossi, miglio, sorgo cinese, piselli, semi di loto essiccati e altri ingredienti come datteri secchi o polpa di castagne.

I cinesi credono che il pasto festivo del porridge Laba simboleggi un augurio condiviso di raccolti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).