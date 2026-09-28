Cina: CAS fissa priorità per innovazioni sci-tech nel piano quinquennale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Accademia cinese delle scienze (CAS) ha pubblicato il proprio piano di sviluppo per il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), definendo le priorità per le innovazioni scientifiche e tecnologiche in tre grandi settori: ricerca di base, alte tecnologie strategiche e sviluppo sostenibile.

Il piano definisce le priorità strategiche che guideranno l’attività scientifica e tecnologica dell’accademia nei prossimi anni e prevede di intensificare la ricerca scientifica con l’impiego dell’intelligenza artificiale.

Il documento chiede inoltre di rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche di base e di migliorare il coordinamento della distribuzione territoriale della ricerca sci-tech.

Con l’obiettivo di costruire un istituto di ricerca di livello mondiale, il piano delinea i compiti di riforma e sviluppo in diversi ambiti, tra cui lo sviluppo integrato dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dei talenti; la creazione di un think tank nazionale per la scienza e la tecnologia; la riforma e l’innovazione gestionale degli organismi di ricerca; il trasferimento e l’applicazione dei risultati scientifici e tecnologici; gli scambi e la cooperazione internazionali in campo scientifico e tecnologico.

(ITALPRESS).