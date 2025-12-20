LIPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un gruppo di performance sfila durante un evento celebrativo del Capodanno Dong nel villaggio di Zhaoxing Dong, nella contea di Liping, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia cinese sud-occidentale del Guizhou, il 20 dicembre 2025.

Il Capodanno Dong, una festa tradizionale legata al raccolto e alla convivialità, è stato inserito nel 2011 tra i patrimoni culturali immateriali nazionali della Cina. Nel fine settimana

nella contea di Liping si sono svolte varie attività celebrative.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)