LIPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con un drone il 20 dicembre 2025 mostra turisti e membri dell’etnia Dong mentre celebrano il Capodanno Dong nel villaggio di Zhaoxing Dong, nella contea di Liping, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia cinese sud-occidentale del Guizhou.

Il Capodanno Dong, una festa tradizionale legata al raccolto e alla convivialità, è stato inserito nel 2011 tra i patrimoni culturali immateriali nazionali della Cina. Nel fine settimana nella contea di Liping si sono svolte varie attività celebrative.

