Cina: capo esecutivo HKSAR, 2026-2030 chiave per cogliere opportunità di sviluppo

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) rappresenta un quinquennio cruciale per Hong Kong, chiamata a cogliere l’opportunità di accelerare la transizione dalla stabilità alla prosperità, migliorare il benessere sociale e creare una dimora migliore per tutti. Lo ha dichiarato oggi John Lee, capo dell’esecutivo della regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong (HKSAR).

Presentando il primo piano quinquennale di Hong Kong per lo sviluppo economico e sociale (2026-2030), Lee ha affermato che questo periodo offrirà alla regione opportunità strategiche per adeguarsi proattivamente alle tendenze moderne, consolidare e rafforzare i propri vantaggi competitivi, alimentare nuovi motori di crescita e conseguire uno sviluppo economico e sociale di alta qualità.

“Saranno cinque anni promettenti che consentiranno di integrarci e di contribuire allo sviluppo complessivo nazionale”, ha affermato Lee.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).