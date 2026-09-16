Cina: Airbus consegna primo aereo dalla nuova linea di assemblaggio FAL

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Airbus ha consegnato oggi il primo aereo assemblato nella sua nuova Linea di assemblaggio finale (FAL) dedicata ai velivoli della famiglia A320, la seconda di questo tipo sia in Cina sia in Asia, nella città portuale settentrionale cinese di Tianjin.

La consegna rappresenta un’importante tappa nell’espansione della presenza industriale di Airbus in Cina e nel suo sistema industriale globale, ha dichiarato l’azienda.

China Eastern Airlines ha preso in consegna l’A320neo. La compagnia aerea, che attualmente gestisce la più grande flotta Airbus nella Cina continentale, nel 1985 ricevette un A310, il primo velivolo Airbus della Cina.

“La consegna evidenzia l’impegno a lungo termine di Airbus nei confronti dei nostri partner cinesi e la nostra fiducia nella continua crescita del mercato dell’aviazione civile cinese”, ha dichiarato Philippe Mhun, vice presidente esecutivo della sezione Programmi e Servizi della divisione Aeromobili commerciali di Airbus.

Mhun ha aggiunto che la seconda FAL in Cina, entrata in funzione lo scorso ottobre, rappresenta un fattore determinante per il percorso di espansione globale della famiglia A320 dell’azienda, verso un ritmo di produzione di 75 velivoli al mese, garantendo la flessibilità e le capacità necessarie per soddisfare la forte domanda del mercato.

(ITALPRESS).