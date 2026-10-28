Cina: capacità installata di eolico e solare raggiunge 2,01 mld di chilowatt (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 27 ottobre 2026, mostra un progetto integrato di acquacoltura e fotovoltaico e un parco eolico nella contea di Baoying, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Entro la fine di settembre 2026, la capacità installata cumulativa di energia eolica e solare della Cina aveva raggiunto i 2,01 miliardi di chilowatt, ha annunciato lunedì l’Amministrazione nazionale dell’energia. Del totale, la capacità di energia solare si è attestata a 1,31 miliardi di chilowatt, in aumento del 16,5% su base annua, mentre quella di energia eolica ha raggiunto i 700 milioni di chilowatt, in crescita del 20,4%.

-Foto Xinhua-

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