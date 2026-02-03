TAIZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 2 gennaio 2026, mostra una nave greca, riparata da un’azienda controllata da COSCO, mentre salpa a Nantong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Nel 2025 l’industria cantieristica navale della Cina ha mantenuto per il sedicesimo anno consecutivo la quota di mercato più alta al mondo in base a tre indicatori principali, secondo i dati diffusi domenica dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. La produzione navale del Paese nel 2025 ha raggiunto i 53,69 milioni di tonnellaggio di portata lorda (DWT), in aumento dell’11,4% su base annua e pari al 56,1% del totale globale. I nuovi ordini hanno toccato lo scorso anno i 107,82 milioni di DWT, rappresentando il 69% del mercato mondiale. Alla fine di dicembre 2025, gli ordini in portafoglio del settore ammontavano a 274,42 milioni di DWT, in crescita del 31,5% rispetto all’anno precedente. Questo volume equivale al 66,8% della quota di mercato globale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).