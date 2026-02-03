Cina: cantieristica navale leader mondiale per 16esimo anno consecutivo (1)

(260202) -- TAIZHOU, Feb. 2, 2026 (Xinhua) -- A drone photo shows large ships under construction at a shipbuilding base in Taizhou, east China's Jiangsu Province, Feb. 2, 2026. China's shipbuilding industry maintained the world's largest market share in terms of three major indicators for the 16th consecutive year in 2025, according to data released by the Ministry of Industry and Information Technology on Sunday. The country's shipbuilding output reached 53.69 million deadweight tonnes (DWT) in 2025, up 11.4 percent year on year and accounting for 56.1 percent of the global total. New orders reached 107.82 million DWT last year, representing a 69 percent share of the global market. As of the end of December 2025, the sector's holding orders stood at 274.42 million DWT, up 31.5 percent from the previous year. This volume accounted for 66.8 percent of the global market share. (Photo by Zhou Shegen/Xinhua)

TAIZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra delle navi di grandi dimensioni in costruzione in una base di cantieristica a Taizhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 2 febbraio 2026. Nel 2025 l’industria cantieristica navale della Cina ha mantenuto per il sedicesimo anno consecutivo la quota di mercato più alta al mondo in base a tre indicatori principali, secondo i dati diffusi domenica dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. La produzione navale del Paese nel 2025 ha raggiunto i 53,69 milioni di tonnellaggio di portata lorda (DWT), in aumento dell’11,4% su base annua e pari al 56,1% del totale globale. I nuovi ordini hanno toccato lo scorso anno i 107,82 milioni di DWT, rappresentando il 69% del mercato mondiale. Alla fine di dicembre 2025, gli ordini in portafoglio del settore ammontavano a 274,42 milioni di DWT, in crescita del 31,5% rispetto all’anno precedente. Questo volume equivale al 66,8% della quota di mercato globale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

