Cina: cantieristica leader globale nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria cantieristica cinese ha mantenuto nel 2025 la maggiore quota di mercato mondiale in base a tre indicatori chiave per il 16esimo anno consecutivo, secondo i dati diffusi domenica dal Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione.
La produzione di navi del Paese ha raggiunto 53,69 milioni di tonnellate di portata lorda (DWT) nel 2025, in aumento dell’11,4% su base annua e pari al 56,1% del totale globale.
I nuovi ordini hanno toccato 107,82 milioni di DWT lo scorso anno, rappresentando il 69% del mercato mondiale.
Alla fine di dicembre 2025, il portafoglio ordini del settore ammontava a 274,42 milioni di DWT, in crescita del 31,5% rispetto all’anno precedente, un volume equivalente al 66,8% della quota di mercato globale.
(ITALPRESS).