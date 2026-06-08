CANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’acrobata si esibisce al Wuqiao Acrobatics World nella contea di Wuqiao di Cangzhou, nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei, il 6 giugno 2026. Nota come la “culla dell’arte acrobatica cinese”, la contea di Wuqiao ha sviluppato una ricca tradizione acrobatica con una storia di oltre due millenni. Pur preservando la sua arte tradizionale, la contea sta anche facendo leva sul suo patrimonio culturale unico per stimolare la crescita economica e migliorare la qualità di vita dei residenti. Progetti simbolo, come il Wuqiao Acrobatics World e il museo dell’arte acrobatica, sono stati realizzati per promuovere il turismo locale, attirando numerosi appassionati di acrobatica dalla Cina e dall’estero.

-Foto Xinhua-

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