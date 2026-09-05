PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tasso complessivo di miopia tra gli studenti cinesi si è attestato al 49,9% nel 2025, in calo di 3,7 punti percentuali rispetto al 2018, come reso noto giovedì dall’Amministrazione nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Il dato segna inoltre un calo costante negli ultimi cinque anni, ha aggiunto l’amministrazione.

Nel 2018, la Cina ha varato una serie di misure volte a frenare l’aumento della miopia tra bambini e adolescenti, chiedendo un’azione coordinata da parte di scuole, famiglie, istituzioni sanitarie ed enti governativi per affrontare il problema.

Carichi di studio elevati, tempo insufficiente trascorso all’aria aperta e un uso eccessivo degli schermi sono stati ampiamente indicati come i principali ostacoli al contenimento dell’aumento della miopia tra i giovani.

A inizio anno il ministero dell’Istruzione ha introdotto nuove linee guida per la creazione di “scuole sane”, imponendo almeno due ore di attività fisica quotidiana per gli studenti delle scuole primarie e secondarie e l’estensione delle pause tra le lezioni da 10 a 15 minuti.

Durante le “due sessioni” di quest’anno, le riunioni annuali del massimo organo legislativo e del massimo organismo consultivo politico della Cina, il ministro dell’Istruzione Huai Jinpeng ha chiesto un impegno costante per garantire che ogni studente acquisisca almeno una competenza sportiva che possa essergli utile per tutta la vita.

Huang Hong, insegnante di educazione fisica con 37 anni di esperienza presso la Beijing Bayi School, ha affermato che negli ultimi anni gli studenti delle scuole medie e superiori dell’istituto hanno registrato un netto aumento delle ore dedicate alle lezioni di educazione fisica.

La scuola ha introdotto oltre una dozzina di corsi opzionali, tra cui arti marziali, scherma e pugilato, garantendo che ogni studente possa trovare uno sport di proprio gradimento.

Il programma “scuole sane” prevede inoltre misure complete per la prevenzione e il controllo della miopia, in particolare durante le fasi cruciali della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con l’obiettivo di accelerare il calo dei tassi di miopia in Cina.

In una scuola primaria della contea di Pingli, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, sono stati installati dispositivi per correggere la postura, sistemi di illuminazione studiati per non affaticare la vista e una sala dedicata alla cura della vista, con l’obiettivo di proteggere la salute visiva dei bambini.

Questi interventi hanno ridotto di tre punti percentuali il tasso di miopia tra gli studenti della scuola rispetto al livello registrato cinque anni fa, ha affermato Wu Jinpeng, preside dell’istituto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).