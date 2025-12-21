PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il box office dei film d’animazione in Cina ha superato i 25 miliardi di yuan (circa 3,54 miliardi di dollari) nel 2025, rendendolo l’anno con i maggiori incassi per i film d’animazione nella storia del Paese, secondo i dati delle piattaforme di biglietteria online.

Tra le uscite animate di quest’anno, “Ne Zha 2” ha guidato la classifica degli incassi, seguita da “Zootropolis 2” e “Nobody”, che si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto.

(ITALPRESS).