BOAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti ammirano i fiori nel villaggio di Nanqiang della cittadina di Boao a Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 17 marzo 2026. I fiori di questo villaggio sono in piena fioritura, attirando turisti per ammirare il paesaggio.
La Conferenza annuale 2026 del Boao Forum for Asia (BFA) è in programma a Boao dal 24 al 27 marzo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]