Cina: bevande e cultura locale nelle 18 caffetterie di Ding’an (2)

DING’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 27 gennaio 2026, mostra una caffetteria nella cittadina di Fuwen, contea di Ding’an, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Nell’ambito della spinta cinese alla rivitalizzazione rurale, la contea sta valorizzando le proprie peculiarità e la propria creatività per promuovere il turismo rurale. Come esempio lampante dello sviluppo di attività commerciali legate al caffè, la contea ospita oggi 18 caffetterie caratteristiche, fondendo il caffè con la cultura locale per creare un’autentica atmosfera rustica.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
