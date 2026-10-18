Cina: Beihai punta su industria moderna, sostenibilità ed economia del mare (1)

BEIHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La foto, scattata il 15 ottobre 2026, mostra una veduta della Guangxi Investment Group Lingang Industry Co., Ltd. a Beihai, nella Regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Sfruttando i suoi porti, le sue risorse e la sua posizione geografica, negli ultimi anni Beihai si è concentrata sullo sviluppo di otto settori industriali portanti, tra cui la chimica verde, i materiali metallici, le tecnologie dell’informazione e le attrezzature per l’ingegneria marina. La città sta accelerando la costruzione di un sistema industriale moderno e orientato all’economia del mare, caratterizzato da intelligenza, sostenibilità ambientale e integrazione.

-Foto Xinhua-

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