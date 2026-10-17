Proteste e scontri in tutta la Francia, 272 fermi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La polizia francese ha effettuato 61 arresti a Parigi mentre due manifestazioni non autorizzate sono state disperse. E’ il bilancio delle proteste di questa mattina nella capitale francese secondo quanto riporta l’emittente Bfmtv.

Dei 61 arresti, 21 sono stati effettuati davanti alla sede di CNews, dove erano state infrante delle finestre. Tra gli arrestati ci sono quattro minorenni. La prefettura di Parigi riferisce inoltre di aver effettuato finora quasi 600 controlli, durante i quali sono stati sequestrati in particolare dispositivi di protezione vietati come i passamontagna. Sempre secondo la prefettura, due manifestazioni non autorizzate sono state disperse dalle forze dell’ordine.

La prima, una manifestazione sindacale di circa cento persone, si era formata nei pressi della stazione ferroviaria Gare du Nord prima di spostarsi in Rue du Faubourg-Saint-Denis. Una seconda, di dimensioni simili e composta da studenti delle scuole superiori, era partita da Rue de Rennes.

PREFETTURA “STAZIONE POLIZIA PRESA DI MIRA DA MANIFESTANTI A MARSIGLIA”

A Marsiglia, una stazione di polizia municipale “è stata presa di mira dai manifestanti in via La Canebière”. Lo riferisce l’emittente francese Bfmtv. “Sono state infrante le finestre e lanciati fumogeni all’interno. Un tentativo di incendio doloso è stato sventato. Non si sono registrati feriti”, ha appreso Bfmtv dalla prefettura di Marsiglia. “Condanniamo con la massima fermezza queste azioni, che sono palesemente inaccettabili, non corrispondono ad alcuna richiesta e costituiscono un attacco alla proprietà pubblica nonché al servizio fornito alla popolazione”, ha aggiunto la prefettura.

272 FERMI IN TUTTO IL PAESE PER INCIDENTI DURANTE MANIFESTAZIONI

Il ministero dell’Interno ha reso noto che, nel quadro degli incidenti scoppiati a margine delle manifestazioni contro il carovita in corso in Francia, sono stati effettuati al momento 272 fermi da parte delle forze dell’ordine sull’intero territorio nazionale.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).