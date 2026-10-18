IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha presieduto questa mattina, presso il Palazzo presidenziale di Ittihadiya, una riunione del Consiglio di difesa nazionale, alla presenza del presidente della Camera dei rappresentanti, del primo ministro, del comandante in capo delle Forze armate e ministro della Difesa e della Produzione militare, del capo di Stato maggiore delle Forze armate, dei ministri dell’Interno, delle Finanze, degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, del capo dei Servizi segreti generali, dei comandanti delle principali branche delle Forze armate, del capo delle Operazioni delle Forze armate, del capo dell’Intelligence militare e del segretario generale del Consiglio.

Il portavoce ufficiale della Presidenza della Repubblica ha riferito che il Consiglio ha esaminato gli sviluppi regionali e la grave situazione che interessa la regione, con particolare attenzione all’intensificarsi degli attacchi inaccettabili contro il Regno dell’Arabia Saudita.

Al termine della riunione, il Consiglio ha deciso di confermare il pieno sostegno e la totale solidarietà dell’Egitto all’Arabia Saudita, sulla base dei legami storici e dei solidi rapporti che uniscono i popoli dei due Paesi fratelli, considerati il cuore della nazione araba, e nella convinzione che la sicurezza nazionale saudita sia strettamente connessa a quella egiziana e araba.

Il Consiglio ha inoltre deciso di fornire all’Arabia Saudita tutte le forme di sostegno necessarie e possibili per difendere la propria sicurezza e stabilità, salvaguardare le proprie risorse e tutelare l’integrità territoriale e i luoghi santi dell’Islam.

È stata infine sottolineata la necessità di proseguire e intensificare gli sforzi politici e diplomatici, in coordinamento con le parti regionali e internazionali interessate, per contribuire alla riduzione delle tensioni nell’intera regione e alla risoluzione pacifica delle crisi in corso.

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(ITALPRESS).