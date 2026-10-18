Cina: Yang Zhihong mantiene viva l’arte della carta ritagliata di Jianping (2)

CHAOYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Yang Zhihong (a destra) mostra le sue opere di carta ritagliata in un mercato nella contea di Jianping, nella città di Chaoyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 16 ottobre 2026. Nota per lo stile vigoroso e rustico e per i motivi ispirati a racconti popolari e simboli tradizionali, l’arte della carta ritagliata di Jianping riflette la ricca cultura del Liaoning occidentale. Nata nel 1972, Yang Zhihong è un’erede rappresentativa di quest’arte, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale a livello provinciale nel Liaoning. Ispirata fin da piccola dagli artisti popolari locali, si è dedicata alla conservazione di quest’arte tradizionale. In decenni di attività, Yang ha vinto diversi importanti premi del settore. Oggi continua ad approfondire il patrimonio culturale di quest’arte e a creare nuove opere, mantenendo viva questa antica tradizione popolare.

-Foto Xinhua-

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