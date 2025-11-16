Cina: bambini protagonisti nella Giornata Mondiale dell’Infanzia (3)

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I bambini presentano le loro opere a tema protezione ambientale durante un evento per la Giornata Mondiale dell’Infanzia a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, il 15 novembre 2025. La Giornata Mondiale dell’Infanzia cadrà il 20 novembre di quest’anno. In tutto il Paese sono state organizzate varie attività per celebrare l’arrivo della ricorrenza.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]