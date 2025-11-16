Cina: bambini protagonisti nella Giornata Mondiale dell’Infanzia (2)

(251115) -- BEIJING, Nov. 15, 2025 (Xinhua) -- Children take a group photo during an event of the World Children's Day in east China's Shanghai, on Nov. 15, 2025. The World Children's Day will fall on Nov. 20 this year. Various activities were held across the country to hail the arrival of the day. (Photo by Pan Zongyuan/Xinhua)

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I bambini scattano una foto di gruppo durante un evento per la Giornata Mondiale dell’Infanzia a Shanghai, nella Cina orientale, il 15 novembre 2025. La Giornata Mondiale dell’Infanzia cadrà il 20 novembre di quest’anno. In tutto il Paese sono state organizzate varie attività per celebrare l’arrivo della ricorrenza.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

