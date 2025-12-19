Cina: bambini celebrano il Solstizio d’Inverno con attività tradizionali (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I bambini di un asilo realizzano lavoretti a forma di ravioli nella città di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 18 dicembre 2025. Le persone in tutto il Paese giovedì hanno organizzato diversi eventi per celebrare il Solstizio d’Inverno, che quest’anno cadrà il 21 dicembre. Il Solstizio d’Inverno, il giorno più corto dell’anno, segna l’inizio del pieno inverno e, nella cultura cinese, un periodo di pausa dal lavoro nei campi nella tradizionale società agricola. Nel nord della Cina si mantiene la tradizione di mangiare ravioli in questa giornata, mentre nel sud le persone consumano i tangyuan (delle polpette di riso glutinoso).
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
