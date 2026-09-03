Cina: ballerini stranieri si esibiscono al Sendi Resort di Nantong (2)

NANTONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alina Kostenko, ballerina proveniente dall’Ucraina, si trucca prima di un’esibizione al Sendi Resort di Nantong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il primo settembre 2026. Con il loro fascino unico e le loro eccellenti abilità nella danza, questi ballerini sono diventati un elemento attrattivo del resort di Nantong. Dopo aver vissuto e lavorato per anni in città, si sono gradualmente integrati nella vita locale e si sono appassionati alla cultura tradizionale cinese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).