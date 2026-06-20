PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’azienda cinese specializzata in internet satellitare ha raggiunto un importante traguardo tecnologico, completando con successo chiamate vocali dirette via satellite utilizzando smartphone commerciali standard e non modificati.

L’azienda, Spacesail, con sede a Shanghai, nella Cina orientale, ha annunciato venerdì che si tratta del primo test di questo tipo in Cina, con l’intero collegamento di comunicazione rimasto fluido e stabile per tutta la durata, offrendo al contempo un’eccellente qualità vocale.

All’inizio di questo mese, la Cina ha lanciato un razzo Zhuque-2E che trasportava due satelliti, tra cui Spacesail DTC 01. Questo satellite di prova di Spacesail è progettato per verificare tecnologie chiave per i servizi direct-to-cell e per il networking integrato spazio-terra, sostenendo la convergenza delle comunicazioni satellitari con il 5G/6G.

La sua tecnologia direct-to-cell, che consente il collegamento diretto tra satellite e smartphone, non richiede modifiche hardware o software agli smartphone commerciali standard, e il test sul campo ha mostrato una piena potenza del segnale e una qualità vocale paragonabile a quella del 5G terrestre. Inoltre, la sua elevata compatibilità con le reti mobili esistenti apre la strada a comunicazioni spazio-terra profondamente integrate, secondo l’azienda.

Al 5 giugno, la costellazione Spacesail era cresciuta fino a comprendere 200 satelliti.

(ITALPRESS).