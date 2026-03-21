Cina: avviata la prima turbina a gas di classe F da 550 MW per la produzione elettrica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China Huadian Corporation ha annunciato oggi che la prima unità del Paese con turbina a gas di classe F da 550 megawatt ha ufficialmente avviato la produzione di energia elettrica dopo aver completato 168 ore di funzionamento a pieno carico, segnando un nuovo passo avanti nell’applicazione di apparecchiature per l’energia verde di grande capacità e ad alta efficienza.

L’unità fa parte del progetto di generazione elettrica a gas Huadian Chongqing Tongnan, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Con una capacità installata totale di circa 1,1 milioni di kilowatt, è attualmente la più grande e più efficiente singola unità cinese con turbina a gas heavy-duty di classe F.

Una volta pienamente operativo, il progetto dovrebbe generare ogni anno circa 2,1 miliardi di kilowattora di elettricità, sufficienti a soddisfare il fabbisogno elettrico annuo di circa 1,75 milioni di famiglie. Consentirà inoltre di risparmiare circa 200.000 tonnellate di carbone standard e di ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 860.000 tonnellate all’anno, raggiungendo al contempo emissioni prossime allo zero di anidride solforosa e di particolato.

Secondo China Huadian Corporation, l’energia elettrica da gas naturale svolge il ruolo di fonte energetica chiave, di supporto e flessibile per la costruzione di un moderno sistema elettrico. Piuttosto che sostituire semplicemente l’energia elettrica da carbone, le unità alimentate a gas svolgono un ruolo cruciale nel fornire una capacità di riserva elevata, efficiente e pulita.

Rispetto alle unità alimentate a carbone, le turbine a gas offrono emissioni significativamente inferiori, maggiore flessibilità e più alta efficienza. Possono raggiungere il pieno carico in circa un’ora, una velocità di circa cinque volte superiore rispetto alle tradizionali unità alimentate a carbone.

(ITALPRESS).