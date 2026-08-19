Cina: autostrade lungo il fiume Giallo favoriscono turismo estivo (3)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 10 agosto 2026, mostra una veduta della cascata di Hukou sul fiume Giallo, al confine tra la provincia settentrionale dello Shanxi e quella nord-occidentale dello Shaanxi, in Cina. Con il completamento e l’entrata in funzione di infrastrutture di trasporto come l’autostrada Yanhuang e l’autostrada turistica n. 1 lungo il fiume Giallo, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, viaggiare lungo il fiume è diventata una scelta popolare per molti turisti durante l’estate.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)