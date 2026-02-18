Cina: aumento di visitatori nelle città per la Festa di primavera (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 17 febbraio 2026, mostra delle persone che mettono in scena esibizioni folkloristiche nella città di Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong. La Festa di primavera di quest’anno ha registrato un aumento dei visitatori desiderosi di sperimentare la cucina locale, la ricca storia e le vivaci esibizioni folkloristiche.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
