Cina: aumento di visitatori nelle città per la Festa di primavera (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone eseguono la danza del drago per celebrare la Festa di primavera a Jingxi, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 17 febbraio 2026. La Festa di primavera di quest’anno ha registrato un aumento dei visitatori desiderosi di sperimentare la cucina locale, la ricca storia e le vivaci esibizioni folkloristiche.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
