Cina: aumento di visitatori nelle città per la Festa di primavera (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uomo vestito da Dio della Fortuna interagisce con i visitatori nella città di Huaying, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 17 febbraio 2026. La Festa di primavera di quest’anno ha registrato un aumento dei visitatori desiderosi di sperimentare la cucina locale, la ricca storia e le vivaci esibizioni folkloristiche.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
