Cina: aumentano i rientri in treno con la fine delle festività nazionali (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri fotografati in sala d’attesa nella stazione ferroviaria di Hongqiao di Shanghai, nella Cina orientale, il 7 ottobre 2026. Con le vacanze per la Festa nazionale che volgono al termine, sono in aumento i flussi di viaggiatori di ritorno in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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