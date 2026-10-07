Cina: attività culturali e turistiche animano le vacanze per Festa nazionale (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra dei turisti che ammirano il paesaggio a bordo di zattere sul fiume Yulong, nella contea di Yangshuo, città di Guilin, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 7 ottobre 2026. In tutto il Paese, le persone si divertono partecipando a varie attività ed eventi culturali e turistici durante le vacanze per la Festa nazionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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