Cina: aumentano gli investimenti nelle risorse idriche negli ultimi 5 anni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha completato investimenti per 5.680 miliardi di yuan (circa 810 miliardi di dollari USA) nel settore della conservazione delle risorse idriche durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), ha dichiarato venerdì il vice ministro delle Risorse Idriche Chen Min.
Intervenendo a una conferenza stampa, Chen ha affermato che gli investimenti annuali del Paese nei progetti del settore hanno superato i 1.000 miliardi di yuan per quattro anni consecutivi dal 2022.
Secondo quanto emerso dalla conferenza, alla fine del 2025 la superficie agricola effettivamente irrigata del Paese aveva raggiunto 1,09 miliardi di mu (circa 72,67 milioni di ettari), con un aumento di oltre 53 milioni di mu rispetto alla fine del 2020.
Nel frattempo, l’accesso all’acqua corrente nelle aree rurali ha continuato ad aumentare, con una copertura nazionale di questa risorsa nelle zone rurali pari al 96% alla fine del 2025.
(ITALPRESS).