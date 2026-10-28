Cina: attività didattiche su scienza e tecnologia nelle scuole di Jinan (1)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un insegnante spiega agli studenti come funziona una sonda lunare in una scuola secondaria di primo grado a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 27 ottobre 2026. Negli ultimi anni, Jinan ha migliorato l’istruzione in ambito scientifico e tecnologico nelle scuole primarie e secondarie. Attraverso un’ampia gamma di attività periodiche dedicate, le scuole locali hanno integrato profondamente le conoscenze scientifiche nell’insegnamento quotidiano, per sviluppare meglio le competenze scientifiche degli studenti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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