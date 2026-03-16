PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alla fine del 2025, oltre 1,33 miliardi di persone erano coperte dall’assicurazione sanitaria di base cinese, con un tasso di copertura rimasto stabile attorno al 95%.

Nel 2025, il fondo dell’assicurazione sanitaria di base, compresa l’assicurazione per la maternità, ha registrato entrate per quasi 3.590 miliardi di yuan (circa 520 miliardi di dollari) e spese per 3.000 miliardi di yuan, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per la previdenza sanitaria.

(ITALPRESS).