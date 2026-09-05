GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un ospite interviene al sub-forum di Guangzhou dell’Asia-Pacific Media Forum a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 3 settembre 2026.

L’Asia-Pacific Media Forum si è aperto oggi a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, mentre il Paese ospita una serie di eventi nell’ambito dell'”Anno della Cina” APEC 2026. Al forum sono attesi diversi risultati, sul tema “Costruire un percorso verso la prosperità condivisa per la comunità Asia-Pacifico: consenso e azione dei media”. Dal 3 al 4 settembre, il forum ha tenuto quattro sub-forum a Guangzhou, Dongguan, Zhuhai e Shenzhen, nella provincia del Guangdong.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).