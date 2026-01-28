Cina: artigiani dello Shandong si preparano per l’Anno del cavallo (3)

JI’NAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un artigiano realizza manufatti in legno a tema cavallo nel distretto di Jimo a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 17 gennaio 2026. Con l’avvicinarsi dell’Anno del cavallo, un’ampia gamma di prodotti culturali a tema equino, dai souvenir museali all’artigianato tradizionale, sta guadagnando popolarità nella provincia.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
