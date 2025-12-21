TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune visitatrici posano per un selfie sulla piattaforma panoramica Jinwan Yunding, nel distretto di Heping della municipalità settentrionale cinese di Tianjin, il 20 dicembre 2025. Recentemente, tale piattaforma, situata presso la Jinwan Plaza nel distretto di Heping, è stata aperta al pubblico. I visitatori possono salire sul tetto a 300 metri di altezza per ammirare il panorama urbano di Tianjin.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
