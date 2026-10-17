Cina: anziani in treno da Harbin a Haikou per sfuggire al freddo invernale (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni passeggeri attendono il controllo dei biglietti prima di salire sul treno Z114 alla stazione ferroviaria di Harbin Ovest, a Harbin, nella provincia dello Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, il 16 ottobre 2026.

Il collegamento Z114 dalla stazione ferroviaria di Harbin Ovest a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha registrato un forte aumento dei passeggeri dall’inizio di ottobre, quando le temperature hanno cominciato a scendere nello Heilongjiang. Il treno, che percorre circa 4.300 chilometri in 47 ore e 50 minuti, è una scelta molto diffusa tra i viaggiatori anziani della Cina nord-orientale diretti a sud per sfuggire al rigido freddo invernale. China Railway Harbin Group offre servizi pensati per gli anziani e assistenza aggiuntiva ai passeggeri con esigenze particolari, per rendere più confortevole il viaggio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).