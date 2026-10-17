Cina: anziani in treno da Harbin a Haikou per sfuggire al freddo invernale (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una passeggera (a destra) consulta un operatore sanitario a bordo del treno Z114, il 16 ottobre 2026. Il collegamento Z114 dalla stazione ferroviaria di Harbin Ovest a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha registrato un forte aumento dei passeggeri dall’inizio di ottobre, quando le temperature hanno cominciato a scendere nello Heilongjiang.

Il treno, che percorre circa 4.300 chilometri in 47 ore e 50 minuti, è una scelta molto diffusa tra i viaggiatori anziani della Cina nord-orientale diretti a sud per sfuggire al rigido freddo invernale. China Railway Harbin Group offre servizi pensati per gli anziani e assistenza aggiuntiva ai passeggeri con esigenze particolari, per rendere più confortevole il viaggio.

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(ITALPRESS).