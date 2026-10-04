ANSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Visitatori osservano un rettile da compagnia alla prima Pet Source Expo di Anshan, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 3 ottobre 2026. L’expo è iniziata ieri. Anshan, che è una tradizionale città siderurgica, sta mostrando un nuovo volto grazie al suo caratteristico distretto industriale dedicato agli animali domestici.

-Foto Xinhua-

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