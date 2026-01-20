Cina: annunciato programma di garanzia da 500mld yuan a sostegno degli investimenti privati

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì il governo cinese ha annunciato un programma speciale di garanzia per un valore complessivo di 500 miliardi di yuan (circa 71,42 miliardi di dollari) a sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese private.
Il programma, attuato attraverso il Fondo nazionale di garanzia per i finanziamenti per un periodo di due anni, coprirà non solo i prestiti a medio e lungo termine, ma anche le esigenze di finanziamento legate alle operazioni quotidiane, come l’espansione degli stabilimenti, la ristrutturazione dei negozi e il capitale circolante, secondo una nota pubblicata congiuntamente da diversi dipartimenti, tra cui il ministero delle Finanze.
(ITALPRESS).
